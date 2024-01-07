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РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

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Делегация Российского футбольного союза примет участие в ближайшем конгрессе УЕФА, сообщил президент РФС Александр Дюков.
Фото: "Матч ТВ"
– РФС примет участие в конгрессе УЕФА. Мы определили состав делегации, - цитирует Дюкова ТАСС.

Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится в феврале текущего года.

Напомним, сборная России и клубы РПЛ не участвуют в международных турнирах с февраля 2024 года. Ожидается, что ФИФА и УЕФА вернут нас на мировую арену после завершения СВО.

РФС Дюков УЕФА
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