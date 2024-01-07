– РФС примет участие в конгрессе УЕФА. Мы определили состав делегации, - цитирует Дюкова ТАСС.
Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится в феврале текущего года.
Напомним, сборная России и клубы РПЛ не участвуют в международных турнирах с февраля 2024 года. Ожидается, что ФИФА и УЕФА вернут нас на мировую арену после завершения СВО.
РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале
Делегация Российского футбольного союза примет участие в ближайшем конгрессе УЕФА, сообщил президент РФС Александр Дюков.
Фото: "Матч ТВ"