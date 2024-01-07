Как утверждает "Чемпионат", фланговый нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков подписал контракт с "Локомотивом". Сообщается, что футболист останется в Самаре на правах аренды до конца текущего сезона. Клуб получит за игрока от 30 до 35 миллионов рублей, агентские и подъемные составят еще 100 миллионов.
В этом сезоне 19-летний Салтыков сыграл за самарцев 21 матч, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач на партнеров. Действующее соглашение форварда с "Крыльями Советов" истекало летом 2025 года.
"Чемпионат": вингер "Крыльев Советов" Салтыков подписал контракт с "Локомотивом"
Крайний форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков заключил соглашение с "Локомотивом".
Фото: ФК "Крылья Советов"