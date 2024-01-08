"Чемпионат стал интереснее, потому что "Краснодар" вмешался. "Зенит" в каких-то моментах поплыл чисто психологически. Потеряли одного Малкома — паника была какая-то. Сейчас ее нет, народу хватает. Запас прочности у "Зенита" большой, но все равно поплыли", - цитирует Шикунова источник.
В текущем сезоне турнирную таблицу по итогам 18-ти туров возглавляет "Краснодар". В активе "быков" 38 очков. Чемпион пяти последних сезонов "Зенит" отстает от "Краснодара" на два очка и является главным преследователем "горожан" в погоне за золотыми медалями. Замыкает тройку московское "Динамо", которое набрало в 18-ти турах 32 очка.
Чемпионат России возобновится 2-го марта. Всего весенняя часть чемпионата будет включать в себя 12 туров.
Источник: "РБ Спорт"
Шикунов: чемпионат стал интереснее, потому что "Краснодар" вмешался
Экс-президент "Ростова" Александр Шикунов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ в этом сезоне.
Фото: официальный сайт "Краснодара"