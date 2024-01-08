Московское "Динамо" объявило список соперников к своим тренировочным сборам.
Январский сбор в Катаре завершится матчем с командой "Аль-Вакра". Турецкий сбор в первой половине февраля будет включать в себя игры с болгарским "Ботевом", корейским "Гангвоном" и "Оренбургом".
Второй турецкий сбор будет включать в себя два поединка с "Крыльями Советов", а также с "Балтикой" и ЦСКА. Еще два соперника "Динамо" для тренировочных матчей в середине февраля пока не определены.
Источник: Telegram-канал "Динамо"
ЦСКА, "Ботев" и "Аль-Вакра" - соперники "Динамо" на сборах
Стали известны команды, с которыми "Динамо" проведет товарищеские матчи зимой.
Фото: официальный сайт "Динамо"