- Для нас это не новость - договорённости были достаточно давно. Одним из наших условий было, чтобы Салтыков остался в "Крыльях" до конца сезона. Считаем, что и для него, и для клуба это будет очень правильно. Он нужен нам как футболист, в Самаре Никита развивается и получает нужную игровую практику. А к вызовам больших клубов нужно быть по-настоящему готовым. В любом случае мы ему желаем удачи, позитива, роста во всех отношениях. Хотя уход каждого футболиста у меня вызывает огорчение, - передаёт слова Осинькина "Чемпионат".
Ранее московский "Локомотив" официально объявил о заключении контракта с 19-летним атакующим полузащитником самарских "Крыльев Советов" Никитой Салтыковым. Как стало известно, соглашение заключено на срок до января 2028 года, при этом футболист продолжит выступать за команду Игоря Осинькина на правах аренды до конца нынешнего сезона.
За взрослый состав "Крыльев Советов" Салтыков выступает с июля 2023 года, в 21 матче за самарцев он отметился 4 забитыми голами и 5 результативными передачами во всех турнирах.
Осинькин - о трансфере Салтыкова в "Локомотив": уход каждого футболиста у меня вызывает огорчение
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал подписание контракта вингером волжан Никитой Салтыковым с московским "Локомотивом".
Фото: ПФК "Крылья Советов"