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Рафаэла Пимента - об интересе "Ювентуса" к Сперцяну: нам ничего не известно

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Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна прокомментировала слухи о возможном переходе футболиста в "Ювентус".
Фото: "Чемпионат"
"Нам ничего не известно об интересе "Ювентуса" к Эдуарду. Он — футболист "Краснодара", - сказала Пимента в беседе с журналистами.

Ранее появилась информация, что Сперцян готов покинуть "Краснодар" в зимнее трансферное окно, а "Краснодар" рассмотрит официальные предложения по своему воспитаннику в случае их поступления. В текущем сезоне Сперцян провел в составе "Краснодара" все 18 матчей РПЛ, забил в них 8 голов и 4 раза ассистировал партнерам.

Источник: "РБ Спорт"

Сперцян Краснодар Ювентус
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