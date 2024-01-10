"Нам ничего не известно об интересе "Ювентуса" к Эдуарду. Он — футболист "Краснодара", - сказала Пимента в беседе с журналистами.
Ранее появилась информация, что Сперцян готов покинуть "Краснодар" в зимнее трансферное окно, а "Краснодар" рассмотрит официальные предложения по своему воспитаннику в случае их поступления. В текущем сезоне Сперцян провел в составе "Краснодара" все 18 матчей РПЛ, забил в них 8 голов и 4 раза ассистировал партнерам.
Источник: "РБ Спорт"
Рафаэла Пимента - об интересе "Ювентуса" к Сперцяну: нам ничего не известно
Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна прокомментировала слухи о возможном переходе футболиста в "Ювентус".
Фото: "Чемпионат"