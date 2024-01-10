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Гладилин – об отказе Луковича переходить в "Спартак": а кто он такой? Ну пусть в Сербии и играет

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Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин раскритиковал нападающего Милоша Луковича за нежелание переходить в "Спартак".
Фото: Imago
"А кто он такой? В Сербии играет? Ну пусть там и играет! Я знаю сербских нападающих, которые играют в Италии, – это Влахович. Вот это игрок! А кто играет в Сербии, пусть он там и продолжает", заявил Гладилин.

18-летний нападающий Милош Лукович принял участие в 20-ти матчах во всех турнирах текущего сезона в составе "ИМТ Белград", воспитанником которого он является. В этих 20-ти матчах Лукович записал на свой счет 11 голов и 1 голевую передачу.

"ИМТ Белград" проводит свой первый сезон в высшем дивизионе Сербии после повышения в классе, а 18-летний Лукович является капитаном команды.

Источник: "Евро-Футбол"

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