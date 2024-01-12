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В "Гавре" опровергли интерес к защитнику "Зенита" Круговому

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Французский "Гавр" не планирует подписывать Данила Кругового из "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"
Матье Бодмер, занимающий пост спортивного директора клуба "Гавр" опроверг слухи о возможном переходе в команду защитника "Зенита" Данила Кругового.

"Нет, мы не заинтересованы в переходе Кругового", заявил Бодмер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах Данилы Кругового заинтересованы ЦСКА, "Динамо" и "Гавр". Контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до конца сезона. Летом футболист может покинуть "Зенит" в статусе свободного агента. Данил Круговой является 3-кратным чемпионом России и 4-кратным обладателем Суперкубка России в составе "Зенита".

Источник: "Sport24"

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