Матье Бодмер, занимающий пост спортивного директора клуба "Гавр" опроверг слухи о возможном переходе в команду защитника "Зенита" Данила Кругового.
"Нет, мы не заинтересованы в переходе Кругового", заявил Бодмер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах Данилы Кругового заинтересованы ЦСКА, "Динамо" и "Гавр". Контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до конца сезона. Летом футболист может покинуть "Зенит" в статусе свободного агента. Данил Круговой является 3-кратным чемпионом России и 4-кратным обладателем Суперкубка России в составе "Зенита".
Источник: "Sport24"
В "Гавре" опровергли интерес к защитнику "Зенита" Круговому
Французский "Гавр" не планирует подписывать Данила Кругового из "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"