"У Севикяна перед глазами стоит пример Сперцяна. "Аякс" хотел купить полузащитника "Краснодара", но отказался от этой идеи, поскольку Эдуард играет в чемпионате России. Не думаю, что футболист и его отец мечтают всю карьеру провести в Венгрии. Из Венгрии в нынешних условиях в более статусный чемпионат попасть проще, чем из того же "Краснодара", - сказал Сафонов.
В текущем сезоне Эдгар Севикян в составе "Пари НН" принял участие в 24-х матчах чемпионата и кубка России. В них футболист отличился 7 раз. Ранее сообщалось о конкуренции за подписание Севикяна между "Краснодаром" и венгерским "Ференцварошем". По данным СМИ, ради трансфера в "Ференцварош" часть компенсации "Пари НН" семья футболиста заплатит из собственных средств.
Эдгар Севикян уже выступал в Европе. Ранее футболист принадлежал "Леванте", в составе которого провел 1 матч в испанской Ла Лиге.
Источник: "СЭ"
Агент Сафонов: из Венгрии Севикяну в топ-чемпионат попасть проще, чем из "Краснодара"
Агент Алексей Сафонов поделился мнением, почему полузащитник "Пари НН" выбрал "Ференцварош", а не "Краснодар".
Фото: "СЭ"