"Считаю, Салтыков поинтереснее Пиняева, более тонкий исполнитель. Никита — сильный полузащитник, где-то даже пока немного недооцененный. Наглый по-спортивному, со скоростью. Все данные — при нем. По идее у него должно получиться в "Локомотиве", - заявил агент.
Московский "Локомотив" объявил о трансфере левого вингера "Крыльев Советов" Никиты Салтыкова за 350 тысяч евро. 19-летний футболист присоединится к "железнодорожникам" летом, а остаток сезона проведет в "Крыльях".
В первой половине сезона Салтыков принял участие в 17-ти матчах чемпионата и оформил в них 4+4 по системе гол+пас. В активе Пиняева за тот же период 2+5 в 18-ти матчах.
Источник: "СЭ"
Агент Сафонов: Салтыков интереснее Пиняева
Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил двух молодых вингеров "Локомотива" Сергея Пиянева и Никиту Салтыкова.
Фото: "СЭ"