"У нас достаточное количество игроков и, дай бог, нас минуют различные пандемии и травмы. Сезон для нас складывался достаточно сложно — некоторые игроки присоединились позже и у них не было возможности с листа вписаться в нашу игру. Сейчас у нас есть время на подготовку, мы посмотрим на игру тех футболистов, которые получали меньше игровой практики", - заявил Семак.
После 18-ти туров чемпион пяти последних сезонов "Зенит" занимает в турнирной таблице чемпионата России 2-е место. В активе "сине-бело-голубых" 36 очков. Отставание от "Краснодара", который возглавляет чемпионскую гонку, составляет 2 очка.
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили уже 4 новичка: бразильцы Нино, Педро, Артур и россиянин Ильзат Ахметов. Ранее Сергей Семак не исключил возможность подписания еще одного-двух футболистов.
Источник: официальный сайт "Зенита"
Семак: сезон для "Зенита" складывается сложно. Дай бог, нас минуют пандемии и травмы
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от весенней части чемпионата.
Фото: официальный сайт "Зенита"