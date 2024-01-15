"Привет, болельщики "Зенита"! Это Педро, я хотел бы поблагодарить вас и всю команду за теплый прием. Вы можете ждать от меня максимум усилий, направленных на то, чтобы приносить пользу клубу. Обещаю!" - сказал бразилец в беседе с клубными журналистами.
17-летний вингер перебрался в "Зенит" из "Коринтианса". Трансфер футболиста обошелся питерцам в 9 миллионов евро. Сделка была заключена заранее, но Педро не мог присоединиться к "Зениту" до своего совершеннолетия (18 лет игроку исполнится 5-го февраля).
В активе вингера 1 гол в 15-ти матчах прошлого сезона бразильской Серии А. Педро является действующим игроком сборной Бразилии U-20.
Источник: официальный сайт "Зенита"
Новичок "Зенита" Педро: хотел бы поблагодарить болельщиков и всю команду за теплый прием
Новобранец "Зенита" Педро поприветствовал болельщиков клуба.
Фото: официальный сайт "Зенита"