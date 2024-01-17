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Пономарев - о Круговом: умный игрок, с головой. Хорошее приобретение

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о переходе в московский клуб игрока "Зенита" Данила Кругового.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Футболист должен стать игроком "красно-синих" летом нынешнего года.

- У него летом заканчивается контракт с "Зенитом", и они что-то пока не хотят его отпускать и отправляют играть в свою вторую команду - "Зенит-2". Для ЦСКА Круговой должен стать хорошим усилением. У нас на левом фланге играет Мойзес, будет хорошо, если Круговой будет на правом.

Важно, что он может плотно сыграть со своим соперником и при этом он не так часто фолит. Лично я не замечал, чтобы он много фолил. Круговой - совсем не грубый игрок, умный, с головой. На перехвате действует неплохо. Это хорошее приобретение.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

РПЛ Пономарев ЦСКА Зенит Круговой Российские трансферы
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