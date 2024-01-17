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"Балтика" подписала защитника Кевина Андраде из клуба "Америка де Кали"

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Калининградская "Балтика" приобрела колумбийского центрального защитника "Америки де Кали" Кевина Андраде.
Фото: официальный сайт "Балтики"
24-летний защитник Кевин Андраде продолжит карьеру в РПЛ. Трансфер футболиста оформила "Балтика". Контракт с колумбийским игроком подписан на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что в планах "Балтики" была аренда игрока со включением в сделку опции выкупа. Сумма трансфера и детали контракта не разглашаются. В прошлом сезоне Андраде принял участие в 45-ти матчах во всех турнирах. На счету футболиста 1 гол и 2 голевые передачи.

Источник: официальный сайт "Балтики"

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