24-летний защитник Кевин Андраде продолжит карьеру в РПЛ. Трансфер футболиста оформила "Балтика". Контракт с колумбийским игроком подписан на 3,5 года.
Ранее сообщалось, что в планах "Балтики" была аренда игрока со включением в сделку опции выкупа. Сумма трансфера и детали контракта не разглашаются. В прошлом сезоне Андраде принял участие в 45-ти матчах во всех турнирах. На счету футболиста 1 гол и 2 голевые передачи.
Источник: официальный сайт "Балтики"
"Балтика" подписала защитника Кевина Андраде из клуба "Америка де Кали"
Калининградская "Балтика" приобрела колумбийского центрального защитника "Америки де Кали" Кевина Андраде.
Фото: официальный сайт "Балтики"