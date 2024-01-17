"Зенит" много не потеряет с уходом Кассьерры. Там и так куча легионеров. Сегодня они кого-то отдадут, завтра кого-то купят. Суммы там не ограничены. Многое зависит от позиции тренера: если Семак не возражает – его продадут. Другой момент, что, на мой взгляд, Сергея не всегда спрашивают. Для "Зенита" деньги не на первом месте. Значит, в ущерб игре продажи не будет. А если будет, уверен, на его место уже имеется ряд кандидатов", – заявил Заварзин.
Матео Кассьерра является лучшим бомбардиров чемпионата России на данный момент. В активе колумбийского нападающего 14 голов в 16-ти матчах. На счету ближайшего преследователя - 8. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Кассьерре со стороны клубов из Саудовской Аравии.
В зимнее трансферное окно "Зенит" уже покинули защитники Роберт Ренан и Дмитрий Чистяков. Оба отправились в аренды - в "Интернасьонал" и "Сочи" соответственно. Зимних новичков же у команды четверо. Защитник Нино пришел из "Флуминенсе", из "Коринтианса" прибыл вингер Педро, из "Палмейраса" был куплен Артур, а Ильзат Ахметов ради "Зенита" покинул "Краснодар".
После 18-ти туров "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Заварзин: "Зенит" много не потеряет с уходом Кассьерры. Там и так куча легионеров
Юрий Заварзин, занимавший ранее пост гендиректора "Спартака", оценил вероятность ухода из "Зенита" колумбийского форварда Матео Кассьерры.
Фото: официальный сайт "Зенита"