– Для ЦСКА переход Кругового — огромный плюс. А у “Зенита” играют иностранцы, петербуржцы эту потерю не заметят. Данил не является игроком основного состава.
Ранее стало известно о том, что летом 2024 года Данил Круговой покинет петербургский “Зенит” и на правах свободного агента перейдет в московский ЦСКА. Защитник уже подписал контракт с армейцами. Он рассчитан на четыре года.
Напомним, во второй части нынешнего сезона Данил Круговой будет играть во второй команде “Зенита”. Такое решение петербуржцы приняли после решения защитника покинуть команду.
Источник: “Матч ТВ”
Быстров: в “Зените” не заметят потерю Кругового
Бывший полузащитник “Зенита” Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что защитник сине-бело-голубых Данил Круговой перешел в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"