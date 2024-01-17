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Быстров: в “Зените” не заметят потерю Кругового

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Бывший полузащитник “Зенита” Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что защитник сине-бело-голубых Данил Круговой перешел в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
– Для ЦСКА переход Кругового — огромный плюс. А у “Зенита” играют иностранцы, петербуржцы эту потерю не заметят. Данил не является игроком основного состава.

Ранее стало известно о том, что летом 2024 года Данил Круговой покинет петербургский “Зенит” и на правах свободного агента перейдет в московский ЦСКА. Защитник уже подписал контракт с армейцами. Он рассчитан на четыре года.

Напомним, во второй части нынешнего сезона Данил Круговой будет играть во второй команде “Зенита”. Такое решение петербуржцы приняли после решения защитника покинуть команду.

Источник: “Матч ТВ”

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