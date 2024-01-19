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Жирков: скучаю по запаху травы, когда газон только скосили. По тренировкам и сборам не скучаю

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Экс-полузащитник Юрий Жирков рассказал, о чём скучает после завершения карьеры футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
- По тренировкам и сборам не скучаю. Так что игрокам, которые тренируются сейчас на сборах, сочувствую. Скучаю по матчам и болельщикам, по запаху травы, когда газон только скосили… Смотрю ли футбол по ТВ? Иногда. Матчи команд, за которые играл. Хотя в том же "Зените" уже много игроков поменялось с тех пор, как я ушёл, - передаёт слова Жиркова "РБ Спорт".

40-летний экс-полузащитник сборной России, московского ЦСКА, лондонского "Челси", махачкалинского "Анжи", московского "Динамо", петербургского "Зенита" и подмосковных "Химок" Юрий Жирков свой последний матч в карьере провёл 7 мая 2022 года. Свой путь в профессиональном футболе Жирков начал в январе 2001 года в составе тамбовского "Спартака".

За свою карьеру футболист завоевал 21 трофей с ЦСКА, "Зенитом" и "Челси".

Жирков
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