- Руководству виднее, конечно, но по мне - это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуметь. Раньше если бразильцы собирались, они могли хорошо погулять. А теперь они профессиональнее относятся к делу, - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".
В январе 2024 года после подписания "Зенитом" контрактов с бразильскими центральным защитником Нино из "Флуминенсе", правым атакующим полузащитником Артуром из "Палмейраса" и левым атакующим хавбеком Педро из "Коринтианса" количество игроков бразильского происхождения в составе сине-бело-голубых составило 11 человек (с учётом арендованного "Интернасьоналом" защитника Роберта Ренана). Петербуржцы установили новый рекорд РПЛ по количеству игроков из одной страны в клубе.
Жирков - об 11 бразильцах в "Зените": руководству виднее, но по мне это перебор
Экс-полузащитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал большое количество бразильских игроков в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"