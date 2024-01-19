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Жирков - об 11 бразильцах в "Зените": руководству виднее, но по мне это перебор

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Экс-полузащитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал большое количество бразильских игроков в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- Руководству виднее, конечно, но по мне - это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуметь. Раньше если бразильцы собирались, они могли хорошо погулять. А теперь они профессиональнее относятся к делу, - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".

В январе 2024 года после подписания "Зенитом" контрактов с бразильскими центральным защитником Нино из "Флуминенсе", правым атакующим полузащитником Артуром из "Палмейраса" и левым атакующим хавбеком Педро из "Коринтианса" количество игроков бразильского происхождения в составе сине-бело-голубых составило 11 человек (с учётом арендованного "Интернасьоналом" защитника Роберта Ренана). Петербуржцы установили новый рекорд РПЛ по количеству игроков из одной страны в клубе.

Зенит Жирков
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