По информации источника, столичный клуб готов продлить контракт с капитаном команды, но при условии, что заработная плата футболиста не будет превышать 1.5 миллиона евро в год. Отметим, что нынешнее трудовое соглашение между Джикией и «Спартаком» подойдет к концу летом 2024 года.
Несмотря на статус капитана, в нынешнем сезоне Георгий появился на поле в футболке «красно-белых» в девяти матчах во всех турнирах и не отличился голевыми действиями. Нынешняя трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Источник: "Спартак" не готов платить Джикии больше 1.5 миллиона евро в год
Московский «Спартак» хочет подписать новое трудовое соглашение с Георгием Джикией, но не готов тратить для этого много денег.
Фото: "РИА Новости"