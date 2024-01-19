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Ари - о жесте Медведева: в следующем матче с "Зенитом" сделал бы с ними именно то, что он показал

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Экс-игрок "Спартака" Ари прокомментировал неприличный жест, который председатель правления "Зенита" Александр Медведев использовал, упоминая "красно-белых".
Фото: ФК "Краснодар"
"Как бы я отреагировал, если бы Медведев показал этот жест мне? В следующем матче с "Зенитом" сделал с ними именно то, что он показал. Как действующего футболиста меня бы это сильно замотивировало и я бы забил как можно больше, чтобы одержать победу над "Зенитом", - приводит слова Ари Sport24.

В недавнем ролике, опубликованном пресс-службой "Зенита", председатель правления команды Александр Медведев в общении с полузащитником Клаудиньо упомянул "красно-белых" и показал неприличный жест. Ари провел за "Спартак" 110 матчей, отметившись 29-ю забитыми мячами и 17-ю результативными передачами. Позже нападающий играл за "Краснодар" и "Локомотив". Напомним, что "Зенит" после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, команда Гильермо Абаскаля расположилась на пятом месте.

Медведев Зенит Ари
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