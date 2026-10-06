Миранчук - о стереотипах американцев о России: водку сутками пьем, холодрыга, медведи

Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук признался, что его удивляют стереотипные представления одноклубников о России, а также рассказал о желании остаться в США.

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"Они живут стереотипами. Я в шоке, но это правда так. У них мы все алкоголики, которые водку сутками пьют. Холодрыга у нас тоже круглогодичная, медведи и прочее. Я думал, такого в головах американцев давно нет, но до сих пор так", — рассказал Миранчук.

Миранчук рассказал, какие вопросы о России возникают у его партнеров по "Атланте". По словам футболиста, некоторые американцы до сих пор представляют страну через давно знакомый набор стереотипов.Футболист также высказался о своем будущем в "Атланте". Его контракт действует до декабря 2027 года и предусматривает опцию продления еще на сезон. На данный момент россиянин хотел бы продолжить выступления за клуб, однако намерен учитывать его дальнейшие планы."Сейчас — да. Надо общаться, обсуждать, какие у клуба перспективы. В футболе нельзя загадывать и планировать. Но сейчас — хочу", — ответил Миранчук на вопрос о желании остаться в "Атланте".Источник: Sports.ru