Миранчук - о стереотипах американцев о России: водку сутками пьем, холодрыга, медведи

"Они живут стереотипами. Я в шоке, но это правда так. У них мы все алкоголики, которые водку сутками пьют. Холодрыга у нас тоже круглогодичная, медведи и прочее. Я думал, такого в головах американцев давно нет, но до сих пор так", — рассказал Миранчук.
Футболист также высказался о своем будущем в "Атланте". Его контракт действует до декабря 2027 года и предусматривает опцию продления еще на сезон. На данный момент россиянин хотел бы продолжить выступления за клуб, однако намерен учитывать его дальнейшие планы.
"Сейчас — да. Надо общаться, обсуждать, какие у клуба перспективы. В футболе нельзя загадывать и планировать. Но сейчас — хочу", — ответил Миранчук на вопрос о желании остаться в "Атланте".
Источник: Sports.ru