Миранчук рассказал, что начал забывать русский язык в США

- Да, постоянно вылетают какие-то слова, а простые постоянно хочется сначала сказать на английском.
Видимо, мозг так часто слышит английскую речь, что перестраивается. Но мыслю я на русском, конечно, - приводит слова Миранчука "Чемпионат".
Алексей Миранчук с лета 2024 года выступает за американский клуб "Атланта Юнайтед", ранее он был игроком итальянской "Аталанты" и "Торино", а до этого выступал за московский "Локомотив", воспитанником которого и является. Контракт полузащитник с "Атлантой Юнайтед" рассчитан до конца 2027 года, рыночная стоимость 30-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.