Сборная России показала капитанскую повязку перед матчем с Нигерией (фото)

Сегодня, 6 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде, старт встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Команды встречались между собой летом прошлого года - матч завершился ничьей 1:1.Напомним, что ранее подопечные Валерия Карпина одержали победу над сборной Ирана со счетом 2:0 и сборной Намибии со счетом 6:0. На данный момент национальная команда России отстранена от международных соревнований и проводит лишь товарищеские встречи, которые учитываются в рейтинге ФИФА.