Романцев - о Дзюбе: будет не хватать этого задиры, скучно с которым никогда не бывало

- Заур Тедеев, работавший с Дзюбой в "Акроне", недавно сказал, что тот мог бы помочь любому из клубов Премьер-лиги. Начали прикидывать — кому? В "Спартаке" и "Локомотиве" на него обижены за какие-то интервью. В "Краснодаре" и "Зените", похоже, все вакансии заняты. Ну а дорога в ЦСКА исторически закрыта.
Признаюсь, что и мне как рядовому болельщику будет не хватать этого задиры, скучно с которым никогда не бывало. Но почему-то верится, что последнее слово Артем еще скажет. Это в его характере! - приводит слова Романцева "СЭ".
Напомним, что Артем Дзюба с сентября 2024 года по июнь текущего года выступал за тольяттинский "Акрон". На данный момент россиянин находится без команды. Ранее Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру, однако через несколько часов отметил, что не делал официальных заявлений. Его представитель, Леонид Гольдман, отметил, что форвард может рассмотреть предложения зимой.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за петербургский "Зенит" и ряд других российских клубов. Нападающий признавался, что хотел бы вернуться в стан красно-белых и завершить карьеру в столичном клубе.