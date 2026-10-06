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Стало известно, может ли Роналду вернуться в сборную Португалии - источник

Стало известно будущее Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Фото: Goal
По информации источника, Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока ее главным тренером является Жорже Жезуш. Форвард остался недоволен высказываниями наставника на пресс-конференции.

Напомним, что 30 сентября Роналду покинул расположение национальной команды Португалии - его не выпустили на поле в матче Лиги Наций с Норвегией (2:1). Жезуш заявил, что Криштиану может вернуться в сборную, если сам этого захочет.

Напомним, что Роналду является рекордсменом по количеству забитых мячей на уровне национальных сборных - 146 голов. Также он пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Источник: журналист CNN Portugal Руй Сантуш в соцсетях.

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