По словам Гурцкая, Барко будет получать 5 миллионов евро в год.
- Сколько дал "Спартак"? Очень много. Барко взял зарплату € 5 млн и получил очень большие подъёмные. Больше 5 миллионов евро. Он самый высокооплачиваемый игрок "Спартака" в истории? Наверное, да, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
Вчера, 5 октября, пресс-служба московского "Спартака" объявила о продлении контракта с Эсекьелем Барко - новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Аргентинец выступает за столичный клуб с 2024 года, всего он провел за красно-белых во всех турнирах 79 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 голевых передач. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро.
Гурцкая раскрыл, сколько будет зарабатывать Барко в "Спартаке" по новому контракту
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о новом контракте полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"