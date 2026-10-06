Кисляк - о Дзюбе: надеемся, что легенда еще вернется

- Официально еще нет, но мы надеемся, что легенда вернется. Понятно, что здесь сложно подобрать другие слова. Легенда. Такая карьера за его спиной, столько голов, столько воспоминаний.
Надеюсь, что еще вернется, он хороший игрок. Понятно, что сейчас уже возраст, но в целом всегда рад, когда он играет, - цитирует Кисляка ТАСС.
Напомним, что Артем Дзюба с сентября 2024 года по июнь текущего года выступал за тольяттинский "Акрон". На данный момент россиянин находится без команды. Ранее Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру, однако через несколько часов отметил, что не делал официальных заявлений. Его представитель, Леонид Гольдман, отметил, что форвард может рассмотреть предложения зимой.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за петербургский "Зенит" и ряд других российских клубов. Нападающий признавался, что хотел бы вернуться в стан красно-белых и завершить карьеру в столичном клубе.