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Лоран Блан был в списке "Спартака" на роль главного тренера клуба

Бывший шеф-скаут "Спартака" Александр Аверьянов рассказал, что московский клуб изучал кандидатуру экс-тренера сборной Франции Лорана Блана при поиске нового наставника.
Фото: Eurasia Sport Images / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
В "Спартаке" анализировали не только потенциальных новичков команды, но и тренеров, находившихся на рынке. По словам Аверьянова, скаутский отдел составлял подробные заключения по каждому кандидату.

"Скаутский отдел также смотрел тренеров, давал свое заключение — титулы, система, как реагирует на игровые изменения, как реагирует на стресс. Рассматривали почти всех, кто был на рынке. Лоран Блан, например, был у нас в списке", — рассказал Аверьянов.

В итоге французский специалист "Спартак" не возглавил. Сейчас главным тренером красно-белых является испанец Хуан Карлос Карседо.

Последний чемпионский титул "Спартака" в России датирован сезоном-2016/2017. Тогда московскую команду возглавлял Массимо Каррера.

Источник: YouTube-канал "Спартак Шоу"

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