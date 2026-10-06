Лоран Блан был в списке "Спартака" на роль главного тренера клуба

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"Скаутский отдел также смотрел тренеров, давал свое заключение — титулы, система, как реагирует на игровые изменения, как реагирует на стресс. Рассматривали почти всех, кто был на рынке. Лоран Блан, например, был у нас в списке", — рассказал Аверьянов.