После девяти туров чемпионата именно красно-белые чаще остальных контролируют мяч — средний показатель команды составляет 61%. Совсем рядом расположилось московское "Динамо" с 60%. Третью строчку занимает "Зенит" — петербуржцы проводят с мячом 59% игрового времени.
Любопытно, что лидер чемпионата "Краснодар" по этому показателю уступает сразу трем конкурентам. У команды 56% владения и четвертое место в рейтинге. Замыкает пятерку "Акрон" — 54%.
Таким образом, преимущество во владении далеко не полностью совпадает с положением команд в турнирной таблице: "Спартак" лидирует по контролю мяча, тогда как идущий первым в РПЛ "Краснодар" занимает по этому показателю только четвертую позицию.
Матчи чемпионата России возобновятся 9 октября. Первой встречей 10-го тура станет игра "Ростова" и "Акрона", которая начнется в 19:30 мск.
Источник: Telegram-канал "РУСТАТ"
Опубликован рейтинг лучших команд чемпионата России по проценту владения мячом
"Спартак" возглавил рейтинг команд РПЛ по среднему проценту владения мячом в нынешнем сезоне, опередив московское "Динамо" и "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"