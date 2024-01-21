"С хорошим настроением выхожу из отпуска. Соскучился по тренировкам, ребятам и команде. Всех увидел, поболтали уже. Пока все довольны, счастливы и рады, что вернулись. Пока не на тренировочное поле, но хотя бы вместе увиделись", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".
В текущем сезоне Антон Зиньковский провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и отметился 3-мя голами и одной голевой передачей. "Красно-белые" после 18-ти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. Московский клуб 22 января отправится на зимние сборы в ОАЭ, а затем примет участие в Зимнем кубке РПЛ.
Зиньковский: соскучился по тренировкам, ребятам и команде
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал выход команды из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"