Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
16:00
ХетафеНе начат
Реал Мадрид
18:15
АльмерияНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
14:30
КальяриНе начат
Эмполи
17:00
МонцаНе начат
Салернитана
20:00
ДженоаНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
ВердерНе начат
Боруссия М
19:30
АугсбургНе начат

Кубок Франции

Новости
Ренн
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
Динамо СамаркандНе начат
Ахмат
16:30
НавбахорНе начат
Нижний Новгород
16:30
Чонбук МоторсНе начат
ЦСКА
18:00
СохарНе начат

Зиньковский: соскучился по тренировкам, ребятам и команде

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал выход команды из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
"С хорошим настроением выхожу из отпуска. Соскучился по тренировкам, ребятам и команде. Всех увидел, поболтали уже. Пока все довольны, счастливы и рады, что вернулись. Пока не на тренировочное поле, но хотя бы вместе увиделись", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".

В текущем сезоне Антон Зиньковский провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и отметился 3-мя голами и одной голевой передачей. "Красно-белые" после 18-ти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. Московский клуб 22 января отправится на зимние сборы в ОАЭ, а затем примет участие в Зимнем кубке РПЛ.

Спартак Зиньковский
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится