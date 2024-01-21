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Ловчев рассказал, что его снова пригласили на "Матч ТВ"

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Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев сообщил, что после длительной паузы снова получил приглашение в студию телеканала "Матч ТВ" в качестве футбольного эксперта.
Фото: "КП"
- Долгое время меня не приглашали на "Матч ТВ", сейчас пригласили. В понедельник я должен быть в эфире. Не особенно понимаю, что было не так. Со мной никто из руководства не разговаривал, - передаёт слова Ловчева Metaratings.ru.

В ноябре 2023 года экс-защитник московского "Спартака" и телеэксперт Евгений Ловчев сообщил в СМИ, что руководство телеканала "Матч ТВ" вынесло негласный запрет на его приглашения на футбольные эфиры. При этом 74-летний экс-футболист рассказал, что о причинах такого решения он не знает.

Ловчев Матч ТВ
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