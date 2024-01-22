Бразильский полузащитник Жоаозиньо, известный по выступлениям в РПЛ, разорвет контракт с клубом "Новоризонтино" ради возвращения в Россию. Как сообщает инсайдер Фабио Алейшо в своем telegram-канале, клуб и игрок готовы досрочно разорвать контракт, срок действия которого рассчитан до 30-го апреля текущего года.
Ранее Жоаозиньо неоднократно заявлял о желании вернуться в чемпионат России, а недавно сообщил о готовности присоединиться к московскому "Торпедо", новым главным тренером которого является экс-наставник Жоаозиньо в "Краснодаре" Олег Кононов.
Бразильский вингер выступал в России с января 2011-го по июль 2023-го года. По истечении прошлого сезона Жоаозиньо покинул "Сочи" в статусе свободного агента.
Источник: ""Футбол с Доном Алейшо""
Алейшо: Жоаозиньо расторгнет контракт с "Новоризонтино". Он хочет вернуться в Россию
Экс-игрок "Сочи" и "Краснодара" Жоаозиньо близок к расторжению контракта с клубом.
Фото: официальный сайт "Краснодара"