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Агент: Ариас отказался от перехода в “Зенит”

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Футбольный агент Джанфранко Петруциелло заявил о том, что игрок “Флуминенсе” Джон Ариас отказался от перехода в “Зенит”.
Фото: ФК "Зенит"
— У нас было только предложение от “Зенита”. И Ариас отказал “Зениту”? Именно так.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере вингера “Флуминенсе” Джона Ариаса заинтересованы топ-клубы Российской Премьер-Лиги. Среди них “Зенит” и “Краснодар”.

Напомним, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джона в 10 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер забил 11 голов и оформил 17 ассистов в 59 матчах за бразильский клуб.

Источник: “РБ Спорт”

Зенит Российские трансферы Флуминенсе
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