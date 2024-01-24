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“Чемпионат”: “Сочи” подпишет полузащитника Сааведру

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Опорный полузащитник из Чили Игнасио Сааведра продолжит карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает источник, Сааведра перейдет в “Сочи”. Южане подпишут чилийца в статусе свободного агента. Он уже прошел медицинский осмотр. В ближайшее время стороны подпишут трудовой договор.

Напомним, с января Сааведра является свободным агентом. Игнасио – воспитанник “Универсидад Католика”. В чилийском клубе он провел в общей сложности 182 матча.

Источник: “Чемпионат”

Сочи Российские трансферы
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