Как сообщает источник, Сааведра перейдет в “Сочи”. Южане подпишут чилийца в статусе свободного агента. Он уже прошел медицинский осмотр. В ближайшее время стороны подпишут трудовой договор.
Напомним, с января Сааведра является свободным агентом. Игнасио – воспитанник “Универсидад Католика”. В чилийском клубе он провел в общей сложности 182 матча.
Источник: “Чемпионат”
“Чемпионат”: “Сочи” подпишет полузащитника Сааведру
Опорный полузащитник из Чили Игнасио Сааведра продолжит карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Сочи"