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Metaratings: Тикнизян заинтересовался переходом в “Зенит”

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Защитник московского “Локомотива” Наир Тикнизян изучает вариант с переходом в петербургский “Зенит”.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, Тикнизян заинтересовался возможным переходом в “Зенит”, так как ему не поступило предложения из Европы. Однако защитник до сих пор не дал согласия на переход в петербургский клуб. Он может остаться в стане “железнодорожников” до конца сезона.

Напомним, вчера, 23 января, спортивный директор “Локомотива” Дмитрий Ульянов сообщил о том, что московский клуб ведет переговоры с “Зенитом” о трансфере Наира Тикнизяна. По данным СМИ, петербуржцы могут заплатить за защитника сборной Армении 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Тикнизян Локомотив Зенит Российские трансферы
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