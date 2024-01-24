Как сообщает источник, Тикнизян заинтересовался возможным переходом в “Зенит”, так как ему не поступило предложения из Европы. Однако защитник до сих пор не дал согласия на переход в петербургский клуб. Он может остаться в стане “железнодорожников” до конца сезона.
Напомним, вчера, 23 января, спортивный директор “Локомотива” Дмитрий Ульянов сообщил о том, что московский клуб ведет переговоры с “Зенитом” о трансфере Наира Тикнизяна. По данным СМИ, петербуржцы могут заплатить за защитника сборной Армении 10 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Тикнизян заинтересовался переходом в “Зенит”
Защитник московского “Локомотива” Наир Тикнизян изучает вариант с переходом в петербургский “Зенит”.
Фото: ФК "Локомотив"