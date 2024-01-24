"Не понимаю, почему сейчас так мало болельщиков ходит на матчи нового "Сочи". В город приезжают туристы, они могли бы заполнять арену. Я вот болею за "Барселону" и поехал на их матч, который был прощальным для Иньесты. На стадионе в большинстве своём были туристы, и арена забилась на 95%! Почему в Сочи не может быть так же?", - приводит слова Магаля "Чемпионат".
В сезоне-2023/2024 домашние матчи "Сочи" посещают в среднем 4411 человек, на стадион "Факела" приходит 11170 фанатов. Самая низкая посещаемость зафиксирована у "Оренбурга". После 18-ти сыгранных туров южане занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 11 очков, воронежский клуб располагается на десятой строчке с 21-м очком в своем активе. Руслан Магаль принял участие в 22-ух матчах, отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Ранее защитник выступал за "Сибирь", "Торпедо" и "Балтику".
Игрок "Факела" Магаль: почему в Сочи не может быть так же, как в Барселоне?
Игрок воронежского "Факела" Руслан Магаль высказался об отсутствии интереса к футболу в Сочи.
Фото: ФК "Факел"