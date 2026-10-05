Червиченко: "Спартак" сильно пожалеет, что не купил Головина летом

"Не знаю, хочет ли Головин действительно вернуться в Россию, но "Спартак" сильно пожалеет, что не купил его этим летом.
Пока Барко дурит голову руководству, Головин бы встал и нормально играл. Просто посмотрите даже, как играет сборная России, когда Александр на поле. Он — мозги и креатив. С ним "Спартак" бы точно стал претендентом на титул, было бы намного легче с ним, чем без него", — сказал Червиченко.
Александр Головин перешел из российского ЦСКА в "Монако" летом 2018 года. Всего за зарубежный клуб хавбек провел 273 матча, забил 40 голов и отдал 48 результативных передач.
Ранее футболист и его агент сообщали, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" интересовались им этим летом.