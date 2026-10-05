Суперкомпьютер Opta проанализировал результаты по итогам девяти туров РПЛ и рассчитал вероятность победы в чемпионате. Согласно прогнозу известной аналитической платформы, "Краснодар" имеет шансы на чемпионство в 34,9%, "Зенит" — в 31,6%, а вероятность победы московского "Спартака" оценивается в 15,4%.
На сегодняшний день краснодарская команда удерживает лидерство в турнирной таблице, имея в своем активе 21 набранное очко. Красно-белые заработали на два балла меньше, тогда как петербуржцы отстают от первого места на три очка.
Суперкомпьютер обновил шансы "Краснодара", "Спартака" и "Зенита" на победу в РПЛ
Платформа Opta оценила шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"