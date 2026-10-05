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Тюкавин: даже Намибия может двигать мяч

Форвард сборной России Константин Тюкавин поделился мнением о сопернике.
Фото: РФС / Сборная России
"Первый тайм такой тяжеловатенький был. Даже Намибия может двигать мяч, играть в футбол.

Недооценка? Да почему недооценка, просто вот так Намибия играет, занимаются, играют в футбол", - сказал Тюкавин.

Сборная России одержала крупную победу над Намибией. Товарищеский матч между командами проходил в минувшую субботу, 3 октября, на "Екатеринбург Арене" и завершился со счетом 6:0.

Завтра, 6 октября, подопечные Валерия Карпина сыграют в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии. Начало - в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС

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