Тюкавин: даже Намибия может двигать мяч

"Первый тайм такой тяжеловатенький был. Даже Намибия может двигать мяч, играть в футбол.
Недооценка? Да почему недооценка, просто вот так Намибия играет, занимаются, играют в футбол", - сказал Тюкавин.
Сборная России одержала крупную победу над Намибией. Товарищеский матч между командами проходил в минувшую субботу, 3 октября, на "Екатеринбург Арене" и завершился со счетом 6:0.
Завтра, 6 октября, подопечные Валерия Карпина сыграют в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии. Начало - в 19:00 по московскому времени.
Источник: ТАСС