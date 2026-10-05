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"Надеюсь, КДК обратит внимание". Круговой пошутил о ситуации с Максименко на тренировке
Сегодня, 13:45
Защитник
ЦСКА
Данил Круговой отреагировал на ситуацию с вратарем "
Спартака
" Александром Максименко на тренировке
сборной России
.
Фото: РФС / Сборная России
Даниил Круговой опубликовал в соцсетях видео, на котором голкипер во время тренировки национальной команды попал ему мячом в лицо.
"За что? Надеюсь, что КДК обратит внимание на эпизод", - написал 28-летний футболист под публикацией.
Завтра, 6 октября,
сборная России
сыграет в Нижнем Новгороде с Нигерией. Товарищеский матч начнется в 19:00 по московскому времени.
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Данил Круговой
ЦСКА
Александр Максименко
Спартак
Сборная России
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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