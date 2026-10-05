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"Надеюсь, КДК обратит внимание". Круговой пошутил о ситуации с Максименко на тренировке

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на ситуацию с вратарем "Спартака" Александром Максименко на тренировке сборной России.
Фото: РФС / Сборная России
Даниил Круговой опубликовал в соцсетях видео, на котором голкипер во время тренировки национальной команды попал ему мячом в лицо.

"За что? Надеюсь, что КДК обратит внимание на эпизод", - написал 28-летний футболист под публикацией.

Завтра, 6 октября, сборная России сыграет в Нижнем Новгороде с Нигерией. Товарищеский матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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