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Адиев подвел итоги стартового отрезка РПЛ

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал начало нынешнего чемпионата.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Матчи РПЛ я смотрю, мне интересен наш чемпионат.

По девяти турам не хочется делать глобальных выводов — у каждой команды был спад и взлет. Нет сейчас какой-то одной стабильной команды в РПЛ.

Даже "Зенит", который отличался стабильностью, сейчас не показывает того, что мы привыкли видеть", - сказал Адиев.

По итогам девяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги единоличным лидером турнирной таблицы является "Краснодар". "Быки" набрали 21 очко и на два балла опережают московские "Спартак", "Динамо" и ЦСКА, которые идут следом. Топ-5 на данный момент замыкает петербургский "Зенит", в активе которого 18 набранных очков.

10-й тур чемпионата России стартует в эту пятницу, 9 октября.

Источник: "СЭ"

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