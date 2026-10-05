Адиев подвел итоги стартового отрезка РПЛ

По девяти турам не хочется делать глобальных выводов — у каждой команды был спад и взлет. Нет сейчас какой-то одной стабильной команды в РПЛ.
Даже "Зенит", который отличался стабильностью, сейчас не показывает того, что мы привыкли видеть", - сказал Адиев.
По итогам девяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги единоличным лидером турнирной таблицы является "Краснодар". "Быки" набрали 21 очко и на два балла опережают московские "Спартак", "Динамо" и ЦСКА, которые идут следом. Топ-5 на данный момент замыкает петербургский "Зенит", в активе которого 18 набранных очков.
10-й тур чемпионата России стартует в эту пятницу, 9 октября.
Источник: "СЭ"