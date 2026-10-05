Адиев подвел итоги стартового отрезка РПЛ

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал начало нынешнего чемпионата.

Фото: ФК "Крылья Советов"

По девяти турам не хочется делать глобальных выводов — у каждой команды был спад и взлет. Нет сейчас какой-то одной стабильной команды в РПЛ.