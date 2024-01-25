«Мы ведем переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго», - передает слова Баньоса источник.
Ранее СМИ сообщали о том, что «сине-бело-голубые» готовы приобрести испанского полузащитника за 10 миллионов евро. Тем не менее, трансфер может сорваться по ряду причин.
Одной из них может стать сложность с оплатой трансфера из-за санкций. Кроме того, сам Альваро сомневается в переходе, так как «Зенит» не может выступать в еврокубках.
В нынешнем сезоне за «Америку» Фидальго провел 22 матча, отметился 2 голами и 5 голевыми передачами. По оценке Transfermarkt его стоимость составляет 8 млн евро.
Источник: Sport24.
Вице-президент "Америки" Баньос – о возможном трансфере Фидальго в "Зенит": ведем переговоры
Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос прокомментировал потенциальный переход Альваро Фидальго в питерский «Зенит».
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