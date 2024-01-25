Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 2 3 2
ТорпедоЗавершен
Динамо
9 - 2 9 2
Аль-ВакраЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
БорацЗавершен

Вице-президент "Америки" Баньос – о возможном трансфере Фидальго в "Зенит": ведем переговоры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос прокомментировал потенциальный переход Альваро Фидальго в питерский «Зенит».
Фото: Getty Images
«Мы ведем переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго», - передает слова Баньоса источник.

Ранее СМИ сообщали о том, что «сине-бело-голубые» готовы приобрести испанского полузащитника за 10 миллионов евро. Тем не менее, трансфер может сорваться по ряду причин.

Одной из них может стать сложность с оплатой трансфера из-за санкций. Кроме того, сам Альваро сомневается в переходе, так как «Зенит» не может выступать в еврокубках.

В нынешнем сезоне за «Америку» Фидальго провел 22 матча, отметился 2 голами и 5 голевыми передачами. По оценке Transfermarkt его стоимость составляет 8 млн евро.

Источник: Sport24.

Российские трансферы Зенит Америка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится