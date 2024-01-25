По словам агента Балику Нибомбе, сейчас у него на руках есть официальные предложения о трансфере Зукича от двух клубов РПЛ.
«Сам игрок хочет приехать в Россию, но важны хорошие условия, поэтому мы не торопимся», - передает слова Нибомбе Sport24.
В нынешнем сезоне Деян Зукич провел в составе «Воеводины» 23 противостояния, отличился 5 результативными ударами и 4 голевыми пасами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1.5 миллиона евро.
Агент Зукича – о переходе футболиста в РПЛ: игрок хочет приехать в Россию
Футбольный агент Балику Нибомбе высказался относительно слухов о переходе его клиента Деяна Зукича в один из клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Воеводина"