"Есть ли во мне еще энергия, чтобы работать тренером, учитывая большой опыт, и занимаюсь ли я продлением тренерской лицензии? Ну, я уже получил тренерскую лицензию, поэтому продлевать не надо, я прошел обучение и получил лицензию", - цитирует Семина "ВсеПроСпорт".
Юрий Семин возглавлял московский "Локомотив", "Анжи", "Мордовию", "Ростов" и киевское "Динамо". Российский специалист является трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и трехкратным Суперкубка России. Также Юрий Павлович становился чемпионом Украины и выигрывал Суперкубок Украины. Последним местом работы Семина является "Ростов" - Семин был главным тренером клуба в 2021 году. Юрий Семин является заслуженным тренером РСФСР.
Семин: есть ли во мне еще энергия, чтобы работать тренером, учитывая большой опыт? Ну, я уже получил тренерскую лицензию
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о продолжении тренерской карьеры.
Фото: ФК "Ростов"