Бабаев прокомментировал возможный уход Кисляка из ЦСКА

- Мы не обсуждали цифр, Матвей знает нашу позицию, буквально перед матчем со "Спартаком" (2:0) общались на эту тему. Это здорово, что футболист ставит перед собой такие амбициозные цели — играть в Европе, но всему свое время.
Это, безусловно, не ограничение пожизненное, но мы считаем, что за игрока уровня Матвея должно быть достойное предложение — и с точки зрения дальнейшей карьеры, и с точки зрения оценки трансферной суммы, - цитирует Бабаева ТАСС.
Ранее Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал, что интерес к россиянину проявляют четыре турецких клуба из "большой четверки". Ранее в СМИ появилась информация, что "Трабзонспор" близок к достижению договоренностей по трансферу игрока.
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе сборной России и два забитых гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.
После 12 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Оренбургом".