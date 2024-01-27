"Угальде - хороший, перспективный, известный игрок. Это, однозначно, усиление для "Спартака". Он может стать одним из лучших в РПЛ. Вопрос только в том, как он адаптируется в России. 15 миллионов — большие деньги, но раз клуб готов платить такие деньги, значит, они хорошо ознакомились с качествами футболиста", - сказал Барбоза.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может стать первым новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно. Предполагается, что сумма сделки составит 15 миллионов евро.
Манфред Угальде перебрался в "Твенте" из бельгийского "Ломмеля". Нидерландский клуб заплатил за его переход 4 миллиона евро в июле 2023-го года. В текущем сезоне 21-летний нападающий вышел на поле в 18-ти матчах Эредивизии, в которых отметился 7-ю голами. Всего на счету Угальде 9+7 по системе гол+пас во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Барбоза: Угальде - усиление для "Спартака", он может стать одним из лучших в РПЛ
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер форварда "Твенте" Манфреда Угальде в московский "Спартак".
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