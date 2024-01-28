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Гранат - о трансфере Угальде: у "Спартака" есть один ярко выраженный нападающий, поэтому клубу точно нужно усиление в атаку

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Экс-игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о возможном трансфере Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Твенте"
"У "Спартака" есть один ярко выраженный нападающий, поэтому клубу точно нужно усиление в атаку. Что касается Угальде, то я не видел в действии этого футболиста. Пускай оценивает руководство этого нападающего. Значит они считают нужным купить Угальде за такие деньги", - цитирует Граната "РБ Спорт".

Игрок "Твенте" Манфред Угальде может перейти в "Спартак" за 15 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами в 25-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 5 миллионов евро. "Спартак" после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Спартак Угальде Российские трансферы
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