Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Кадис
18:15
АтлетикНе начат
Севилья
20:30
ОсасунаНе начат
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
2 - 1 2 1
ЛеччеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Верона
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
Лацио
20:00
НаполиНе начат
Фиорентина
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
ДармштадтНе начат
Боруссия Д
19:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
0 - 0 0 0
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Клермон
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Тулуза
19:05
ЛансНе начат
ПСЖ
22:45
БрестНе начат

Кубок Англии

Новости
Вест Бромвич
0 - 2 0 2
Вулверхэмптон2 тайм
Ливерпуль
17:30
НорвичНе начат
Ньюпорт Каунти
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
Аль-ФатехЗавершен

Экс-игрок "Урала" Шатов: сейчас стажируюсь у Гончаренко - перенимаю опыт, плюс это надо для обучения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Урала" Олег Шатов рассказал о том, что проходит стажировку у главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
"У меня сейчас, в свою очередь, много времени, посвящаю его учебе. "Урал" же, как известно, один из тех клубов, где передо мной всегда открыты двери. В итоге сейчас стажируюсь у Виктора Михайловича Гончаренко. Перенимаю опыт, плюс это надо для обучения", - цитирует Шатова "Матч ТВ".

В августе 2023 года Шатов объявил о том, что его карьера игрока на данный момент находится на паузе. Игрок выступал за "Зенит", "Краснодар", "Урал", "Анжи" и "Рубин". Виктор Гончаренко возглавляет "Урал" с 2022 года. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы команда сыграет с "Ахматом" в рамках 19-го тура чемпионата России. "Урал" сыграет с "Родиной" в плей-офф Пути Регионов Кубка России.

Урал Шатов Гончаренко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится