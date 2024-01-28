"У меня сейчас, в свою очередь, много времени, посвящаю его учебе. "Урал" же, как известно, один из тех клубов, где передо мной всегда открыты двери. В итоге сейчас стажируюсь у Виктора Михайловича Гончаренко. Перенимаю опыт, плюс это надо для обучения", - цитирует Шатова "Матч ТВ".
В августе 2023 года Шатов объявил о том, что его карьера игрока на данный момент находится на паузе. Игрок выступал за "Зенит", "Краснодар", "Урал", "Анжи" и "Рубин". Виктор Гончаренко возглавляет "Урал" с 2022 года. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы команда сыграет с "Ахматом" в рамках 19-го тура чемпионата России. "Урал" сыграет с "Родиной" в плей-офф Пути Регионов Кубка России.
Экс-игрок "Урала" Шатов: сейчас стажируюсь у Гончаренко - перенимаю опыт, плюс это надо для обучения
Экс-игрок "Урала" Олег Шатов рассказал о том, что проходит стажировку у главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"