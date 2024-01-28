"Если ЦСКА заинтересован в нем здесь и сейчас, то должен выйти на "Зенит" с предложением. А оставлять Кругового в основном составе смысла нет. Зачем на него рассчитывать, если летом он уходит? Гораздо логичнее наигрывать на этой позиции другого футболиста, молодого. Нужно же думать о будущем. По большому счету, уход Кругового мало что значит для "Зенита". Согласитесь, он не являлся игроком основы", - заявил Орлов.
Контракт 25-летнего защитника "Зенита" Данила Кругового истекает летом 2024-го года. Сообщалось, что клуб был заинтересован в продолжении сотрудничества и предлагал футболисту новый долгосрочный контракт. Сам Круговой предпочел не подписывать новое соглашение и присоединиться к ЦСКА по окончании сезона на правах свободного агента.
После объявления о заключении контракта между Круговым и ЦСКА, защитник был отстранен от тренировок с основной командой. Руководство "Зенита" заявило, что весеннюю часть сезона Круговой проведет в составе "Зенита-2" во Второй лиге. Ожидается, что ЦСКА предпримет попытки для осуществления перехода уже в зимнее трансферное окно.
Источник: "СЭ"
Орлов: уход Кругового мало что значит для "Зенита"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе защитника "Зенита" Данила Кругового в ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Зенита"