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Советник правления "Твенте": трансфер Угальде в "Спартак" пока не согласован

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Советник правления "Твенте" Ян Стройер прокомментировал ход переговоров о трансфере Манфреда Угальде в московский "Спартак".
Фото: Imago
"Я не знаю, где он находится и куда полетел. Трансфер пока не согласован. Многое уже на своих местах, но пока ничего не подтверждено. Подождите и все сами увидите", - заявил Стройер.

Ранее появилась информация, что форвард "Твенте" Угальде уже прилетел в Москву и готовится к прохождению медосмотра перед переходом в "Спартак". По данным СМИ, сумма трансфера коста-риканского футболиста в стан "красно-белых" составит 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Манфреда Угальде 7+6 в 18-ти матчах чемпионата Нидерландов в составе "Твенте".

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Угальде Твенте Российские трансферы
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